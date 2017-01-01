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Dr. Ali Mumcu'dan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi'ne ziyaret



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu, Sağlık Bakanlığının gazi ve şehit yakını ziyareti ile ilgili genelgesi doğrultusunda ikinci ziyaretini, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi'ne gerçekleştirdi.

Ziyarete İl Sağlık Müdür Yardımcısı Babür Mimtaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi'nden Kıbrıs Gazileri Ahmet Kardeş, Tahir Taşçı, Ali Günsel ve Nedim Kavaklı da katıldı. Dernek yönetici ve üyeleri ile istişarede bulunan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunumunu sağlamak, sağlık sunumu ve sağlık sistemi hakkındaki duygu ve düşüncelerini bilmek ve sunulan hizmetlerle ilgili beklentilerini öğrenmek amacıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi Başkanlığını ziyaret etti.

Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük ve şube yöneticileri ile görüş alışverişinde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu, dernek yönetiminden sağlık sunumu ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu ve ziyaretlere önümüzdeki günlerde de Eskişehir'de bulunan gazi ve şehit yakınları ile devam edeceğini söyledi.

(MSY-HA-Y)



02.05.2017 14:07:43 TSI

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