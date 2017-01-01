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Altın Kiraz Dostluk Turnuvasında görkemli açılış



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen 6.Geleneksel Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası görkemli bir açılışla startını verdi.

Körfez Belediyesi Halı Saha Tesislerinde gerçekleşen gecede ev sahibi Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın yanı sıra Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Körfez Belediye Başkan Yardımcıları, Körfez Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emrah Çoban, Körfez Belediyesi Spor Danışmanı Metin Özkan, AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Alçık, Körfez Belediyesi meclis üyeleri, Survivor Sedat ve Survivor Erdi, Kocaeli Birlik Spor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, Oda Başkanları, STK temsilcileri, vatandaşlar katılım sağladı.

Düzenlenen organizasyonda başlama vuruşunu Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve beraberindeki davetliler yaptı. 6.Geleneksel Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası, Körfez Belediyesi Spor Akademisi folklor ekibi Muş yöresi gösterisiyle başladı. Folklor ekibinin ardından, Körfez Belediyesi Spor Akademisi Bayan Futbol Takımı kendine hayran bırakan gösteri maçını gerçekleştirdi. Akabinde Protokol ve Şöhretler Karması gösteri maçı ile program devam etti. Dostluk Futbol Turnuvasının ilk maçı Tüpraş ve Kov Şanlı Spor takımları arasında gerçekleşti. Her iki takımda 3-3 skorla maçı tamamladı. Turnuvanın ikinci maçı ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 1453 Cafe-Restaurant takımları arasında kıyası mücadeleyle devam ederek, 7-1 skorla kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi takımı oldu.

Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvasında konuklara seslenen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Körfez Belediyesi olarak ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Kocaeli'de bir ilk olan Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvamımızın 6.'sını gerçekleştiriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmayan konuklarımıza teşekkür ediyor, turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın konuşmalarının ardından Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can'da turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi. Tüpraş Kaptanı Cengiz Demirtürk'e çiçeğini Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran takdim etti.

(GY-Y)



02.05.2017 14:08:17 TSI

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