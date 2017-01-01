İsmetpaşa Ortaokulunda bahar kermesi
(Fotoğraflı)
Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce İsmetpaşa Ortaokulu tarafından düzenlenen bahar kermes yoğun ilgi gördü. Okul yararına düzenlenen kermeste ev yapımı gıdalar satışa sunuldu.
İsmetpaşa Ortaokulu bahçesinde düzenlenen kermese veliler ilgi gösterdi. Aşure, pilav, döner, gözleme, çiğ köfte, dolma, pide gibi yiyeceklerin satışa sunulduğu kermeste öğrenci velilerinin hazırladığı unlu mamullere de yer verildi. Ayakkabı ve çizmelerin satışa sunulduğu kermeste veliler uygun fiyata ayakkabılara ilgi göstererek çocuklarının eğitim kurumlarına destek oldular.
Okul Aile Birliği Başkanı Fahriye Topçu kermese katkıda bulunan velilere teşekkür etti.
(AY)
02.05.2017 14:12:58 TSI
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