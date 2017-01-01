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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizli'de, ilkokul öğrencileri için şenlik

02 Mayıs 2017 Salı, 14:05
Denizli'de, ilkokul öğrencileri için şenlik
Denizli'de, ilkokul öğrencileri için şenlik

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrenci topluluğunun düzenlediği 'Gülümse Çocuk Şenliği' ile 263 çocuk Gölbahçe Şenlik Alanı'nda eğlendi.
PAÜ öğrenci topluluğunun düzenlediği şenlik için Kocabaş Ahmet Kazak İlkokulu, Honaz Gürlek İlkokulu, Kale Belenköy İlkokulu ve Çivril Yahyalı İlkokulu'ndan Pamukkale Üniversitesi'ne gelen çocuklar topluluk öğrencileri ile Merkez Yemekhanesi'nde yaptıkları kahvaltının devamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından Gölbahçe Şenlik Alanı'na geldi.
Şenlik alanına kurulan oyun alanlarında müzik eşliğinde eğlenen çocuklar, alanda kurulan standlardan pamuk şeker ve macun alarak, dans etti.
Öğrenci topluluğu başkanı Elif Eryılmaz, altı yıldır sürdürdükleri proje kapsamında okullardaki çocuklara maddi ve manevi destek verdiklerini söyledi.
Proje aracılığıyla sene sonu gerçekleştirilecek gala gecesi ile çocukların hayallerini çizdikleri resimleri sergilenecek.
(İHA-Y)

02.05.2017 14:13:41 TSI
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