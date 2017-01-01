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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Dereli Tütüncü ve Cumhuriyet mahalleleri asfaltlandı

02 Mayıs 2017 Salı, 14:05
Dereli Tütüncü ve Cumhuriyet mahalleleri asfaltlandı
Dereli Tütüncü ve Cumhuriyet mahalleleri asfaltlandı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi asfaltlama programı kapsamında Dereli Tütüncü ve Cumhuriyet mahallesi yollarının bakım ve asfaltlama çalışmalarını bitirdi.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehir genelinde yürütülen asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Düzce'yi daha yaşanılabilir bir şehir yapmak için düzenli bir şekilde yol çalışmalarına devam eden ekipler bu kapsamda, Dereli Tütüncü ve Cumhuriyet mahallesi asfaltlama çalışmalarını da bitirdi.
Düzce Belediyesi Fen işleri müdürlüğü "asfalt çalışmalarını belirlenen program dahilinde sürdüreceklerini dile getirdi."
(TT-AY)

02.05.2017 14:13:43 TSI
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