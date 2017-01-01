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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Büyükşehirli Gökçe Göneç, Konya'da şampiyon oldu

02 Mayıs 2017 Salı, 14:09
Büyükşehirli Gökçe Göneç, Konya'da şampiyon oldu
Büyükşehirli Gökçe Göneç, Konya'da şampiyon oldu

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Konya'da yapılan Büyükler Epe Eskrim Kupası'nda Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu Gökçe Göneç bayanlarda şampiyon oldu.
29-30 Nisan tarihleri arasında Konya Selçuklu Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen Büyükler Epe Federasyon Kupası müsabakaları Türkiye'de ki çeşitli kulüplerden sporcuların katılımıyla yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor antrenörü Ömer Kılıç nezaretinde turnuvada dört sporcuyla yer aldı. 16 Kulüpten 47 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Kağıtsporlu Gökçe Günaç Şampiyon oldu. Altın madalya kazanan Gökçe her turnuvada olduğu gibi bu turnuvada da başarı çıtasını en üst düzeyde tuttu. Günaç'ın yanı sıra turnuvada Aslıhan Kayabaş altıncı olurken, Dilara Ünal ise dokuzuncu oldu.
(GY-Y)

02.05.2017 14:18:01 TSI
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