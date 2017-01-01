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ATSO nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada kentin nisan ayı ihracatının 25 milyon 751 bin dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

ATSO'dan yapılan yazılı açıklamada, kentin nisan ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,36 gerilediği ancak buna karşın yılın ilk 4 ayında ise ihracatın yüzde 2,9 artarak 93 milyon 754 milyon dolar olduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"En çok ihracat yapan iller sıralamasında ilimiz geçen seneye göre 2 basamak gerileyerek 30. sırada yer almıştır. Nisan ayında ülkeler sırlamasında 1. olan Irak'a yapılan ihracatta yüzde 26 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu yükselişle Irak'a 5 milyon 457 bin dolarlık ihracat yapılmıştır. 2. sırada yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatımız yüzde 53,9 artarak 4 milyon 615 bin dolar olmuştur. Nisan ayında Amerika Birleşik Devletlerine, yaklaşık yüzde 19,7 oranında düşen ihracatımız 2 milyon 619 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüşle en çok ihracat yaptığımız ülkeler sırlamasında 3. sırada yer almıştır. Nisan ayında çoğunluğu mermer olan maden ürünleri sektörü ihracatında yükseliş gözlemlenmiştir. Yüzde 4,3 oranında artan mermer ihracatı 17 milyon 320 bin dolar olmuştur. 5 milyon 261 bin dolar ihracat ile tamamına yakını yumurta olan su ürünleri ve hayvancılık mamulleri sektöründe ise yüzde 12,6 artış gerçekleşerek Nisan ayında sektörel sıralamada 2. sırada yer almıştır. 3'üncü sırada yer alan demir ve demir dışı metaller sektörü Nisan ayı ihracatında da yüzde 22,3 artış gözlemlenmiştir, bu sektörün ihracat tutarı 569 bin dolar olarak gerçekleşmiştir."

(GC-



02.05.2017 14:18:56 TSI

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