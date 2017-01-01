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Tiyatro günlerinde 7 oyun sahnelendi



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - 'Amasya Üniversitesi II. Tiyatro Günleri'nde 7 oyun sahnelendi.

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Yangın Yerinde Orkideler', Düşevi Oyuncuları 'Anadolu Kadınları', Sahne Sanat Tiyatrosu 'Palto', Ordu Üniversitesi Tiyatro Kulübü 'Yedi Kocalı Hürmüz', Karma Sahne 'Hamlet Kafası', Ondokuz Mayıs Tiyatro Kulübü 'Soframdaki Aç Kurtlar', Amasya Üniversitesi Tiyatro Kulübü ise 'Bavul' adlı oyunu çok sayıda izleyiciyle buluşturdu.

Karma Sahne Genel Yayın Yönetmeni Metin Piyale, Kocaeli, Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Erbil Göktaş ve Öğretim Görevlisi Belgi Saygı ile Amasya Üniversitesi Tiyatro Kulübü Akademik Danışmanı Atilla Özgen ile birlikte Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay'ı ziyaret eden Karadeniz Tiyatrolar Birliği Başkanı Ömer Mustafa Yılmaz, "Tiyatro günleri oldukça başarılı bir grafik izledi. Bir hafta boyunca hem gözlemci olarak oyunları izledik hem de atölye çalışmaları yaptık. Tiyatro günlerinin bizlere de büyük katkısı olurken Amasya'da tiyatronun gelişmesi, büyümesi için çaba sarf ettik. Üniversitenin bu konuya çok önem vermesinden de ayrıca çok mutlu olduk. Amasya'da izleyicinin kapıdan geri döndüğünü gördük. Eğer izleyici kapıdan geri döndüyse bu iyiye, olumluya işarettir. Başarı kaçınılmazdır. üçüncüsünde de inşallah burada oluruz. Tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Tiyatro kültürünü yerleştirmek adına oyunlarda koltuk numarası uygulamasıyla online rezervasyon sistemi uyguladıklarına değinen Tiyatro Kulübü Akademik Danışmanı Atilla Özgen de, "Tüm oyunlarımızda salonumuz dolarken ücretsiz olan oyunlarımızı 2 bin 180 kişi izledi. Tiyatro insandır, tiyatro bir iletişim aracıdır. Tiyatronun özünde hoşgörü vardır. Kardeşlik vardır, saygı vardır, diyalog vardır. Eğer tiyatro yoksa bunların hepsinden uzak kalırsınız. Tiyatro festivalimize katılan tüm ekiplere, bizlerden desteğini esirgemeyen Rektörümüz başta olmak üzere tüm Amasya Üniversitesi ailesine ve salonu dolduran, tiyatro sanatına değer veren tüm Amasyalılara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Üniversitenin akademik yıl içerisinde pek çok bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptığını vurgulayan Rektör Orbay da, "Öğrenci kulüplerimizin gerçekleştirdiği etkinliklerin Amasya Üniversitesinin tüm birimlerine olabildiğince eşit dağıtılmasını önemsiyoruz. Ayrıca etkinliklerimizle Amasya halkıyla bütünleşmek için bir anahtar görevi görüyor. Bilindiği gibi tüm etkinliklerimizi 'ilgi duyan herkesin ilgisine' parolasıyla halkımıza açık gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklere binlerce Amasyalının katılması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Amasya Üniversitesi II. tiyatro günlerinin farklı şehirlerden gelen tiyatro gruplarıyla beraber zengin programıyla Amasya'nın tiyatro hayatına taze bir soluk getirdiğini düşünüyoruz. Bu yıl olduğu gibi bundan sonra da seyircimizin arttığı, salonlarımızın çoğaldığı nice festivaller diliyorum" şeklinde konuştu.

Etkinlikler kapsamında temel eğitimde tiyatro konulu panel de düzenlendi.

(MÇ-SLH-Y)



02.05.2017 14:19:34 TSI

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