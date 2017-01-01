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Büyükşehirden Gördes'e yepyeni bir proje



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MANİSA (İHA) - İl genelinde projelerini bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'te Şehit Pilot Bahri Önser Caddesi, Atatürk Caddesi, Molla Fenari Caddesi ve Havuzlu Çarşı için yepyeni bir proje hazırladı. En küçük ayrıntısına kadar düşünülen projeyle ilçenin can damarı olan bölgenin çehresi tamamen değişecek.

Hayata geçirdiği projelerle vatandaşların sorunlarına çözümler üreten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'e değer katacak yepyeni bir projeyi daha hazırladı. 600 metre uzunluğundaki Şehit Pilot Bahri Önser Caddesi, Atatürk Caddesi'nin 250 metrelik bölümü, 100 metre uzunluğundaki Molla Fenari sokak ile 2 bin metrekarelik havuzlu çarşı, projeyle birlikte yepyeni bir görünüm kazanacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Gördes'e prestij caddesi kazandırmak için çalışmalara başladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, projenin en küçük ayrıntısına kadar düşünüldüğünü belirtti.



Engelliler de unutulmadı

600 metre uzunluğundaki Şehit Pilot Bahri Önser Caddesi, Atatürk Caddesi'nin 250 metrelik bölümü, 100 metre uzunluğundaki Molla Fenari sokak ile 2 bin metrekarelik havuzlu çarşı, yepyeni bir görünüme kavuşacağını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Projede yaya sirkülasyonunun devamlılığı için kaldırım düzenlemesi, engelli kılavuz çizgileri ve rampaları mevcut. Aynı zamanda bitkisel alanlar ve ışıklandırma da düşünüldü. Uygun yerlerde otopark ceplerinin de olduğu proje, Bereket Sokak, Vatan Sokak, Murat Sokak, Ulus Sokak ve Fatih Bulvarı'nın bir kısmını kapsayan 2 bin metrekarelik havuzlu çarşıyı da kapsıyor. Havuzlu Çarşı düzenlemesi içerisinde oturma birimleri, bitkisel alanlar ve aydınlatma birimleri düşünülerek tasarlandı" dedi.

(SC-Y)



02.05.2017 14:20:24 TSI

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