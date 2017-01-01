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ESOGÜ Hastanesi'nde Hizmet İçi Eğitim Programı düzenledi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, hastane personeline yönelik 'Hizmet İçi Eğitim Programı' düzenlendi.

Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda Hastane Başhekimliği tarafından düzenlenen, talep sağlık hizmetleri tarafından organize edilen ve 27 Mart'ta başlayan program, 4 Mayıs tarihinde tamamlanacak. Eğitimin 1. haftasında Şube Müdürü Maksut Güleç, 'Özlük Hakları ve Sorumlulukları' konusundan bahsetti. Eğitimin 2. haftasında ise Çözümleyici Aygün Teker 'Sendikal Haklar ve İnsan İlişkileri' konusuna değindi. 3. haftada ise Hastane Başmüdürü Mesut Sarıbardak ve Hastane Müdürü Harun Yoldaş, 'Kurum Kültürü ve Örgüt Kültürü' hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Hastane Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Esin Gökalp ise 'Mobbing' kavramından bahsetti. Eğitimin 4. haftasında Bilgi İşlem Daire Başkanı Ahmet Gürlek 'Bilgi Güvenliği', Hastane Müdür Yardımcısı Ayhan Türküöz 'Tıbbi Kayıtların Tutulması, Saklanması ve Sorumluluklar', Yrd. Doç. Dr. Ayşe Özkaraman 'Kan ve Kan Ürünleri', Yrd. Doç. Dr. Neşe Çelik ise 'İntramüsküler İlaç Uygulamaları' konuları hakkında bilgi verdi. Eğitimin son haftasında Aile Hekimi Dr. Hüseyin Balcıoğlu, 'Personel Sağlığı ve Bağışıklama İlkeleri'nden bahsetti. Eğitimler soru-cevap bölümleri ile tamamlandı.

(MSY-HA-Y)



02.05.2017 14:20:44 TSI

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