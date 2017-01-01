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Bartınlı Judocular Bilecik'ten 3 madalya ile döndü



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartınlı sporcular Bilecik ilinde düzenlenen Okullar Arası Küçükler Judo Grup Müsabakalarında üç madalya ile dönme başarısını gösterdi.

Bartınlı Judocular Bilecik ilinde düzenlenen Okullar Arası Küçükler Judo Grup Müsabakalarına katıldı. Müsabakalarda 44 kiloda yarışan Nida Çömlek ve 48 kiloda yarışan Özlem Berrak Anıt birinci olurken, 42 kiloda yarışan Yusuf Ziya Atlam da 3'ncü olma başarısı gösterdi. Sporcuların 29-30 Mayıs 2017 tarihlerinde Nevşehir ilinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandıklarını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir " sporcularımızı ve judo antrenörümüz Mustafa UYKAN' ı tebrik ediyorum. Türkiye Şampiyonasında antrenörümüze ve sporcularıma başarılar diliyorum" dedi.

(AY-AY)



02.05.2017 14:21:50 TSI

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