YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisalı maratoncu Almanya yarışı öncesi moral buldu

Manisalı maratoncu Almanya yarışı öncesi moral buldu



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - 12. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden Ahmet Bayram yine zirvede yer aldı. 21 kilometrelik zorlu parkurda yaş kategorisinde 1. olmayı başaran Bayram, önümüzdeki hafta Almanya'da yarışacağı Wıngs For Lıfe World Run öncesi moral depoladı.

Türkiye'nin en önemli spor organizasyonlarından biri olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu bu yıl 12. kez düzenlendi. 21 kilometrelik parkurda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına başarılı atlet Ahmet Bayram mücadele etti. Yenikapı Miting Alanında başlayıp Eyüp-Feshane güzergahından dönülerek yine Yenikapı Miting alanında son bulan yarışta Ahmet Bayram farkını bir kez daha ortaya koydu. Yeşil-beyazlı sporcu çok sayıda atleti geride bırakarak yaş kategorisinde zirvede yer aldı. Yarış sonrası mutluluğunu paylaşan başarılı atlet Ahmet Bayram, "21 kilometrelik parkuru 1 saat 14 dakikada tamamlayarak yaş kategorisinde 1. olmayı başardım. Önümüzdeki hafta Almanya'da yarışacağım Wıngs For Lıfe World Run öncesi moral depoladım. İnşallah bu yarıştan da güzel sonuçlar elde edeceğim" dedi.

(SC-Y)



02.05.2017 14:21:55 TSI

NNNN

