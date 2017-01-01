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Melikgazi Belediyesi çalışanlarına ilk yardım eğitimi

02 Mayıs 2017 Salı, 14:16
Melikgazi Belediyesi çalışanlarına ilk yardım eğitimi
Melikgazi Belediyesi çalışanlarına ilk yardım eğitimi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak personelin ve toplumun eğitimine, bilgilendirilmesine ve bilinçlenmesine önem verdiklerini söyledi.
Personelin kendi branşında sürekli olarak hizmet içi eğitime tabi tutulduğunu ancak birçok kez genel konular da mahalle halkına da eğitim veriliğini belirten Başkan Büyükkılıç, Belediyemizde çalışanların iştirak ettiğini ilk yardım konusunda İl Sağlık Müdürlüğü elemanlarınca eğitim verildiğini kaydetti.
Özellikle toplu yaşanılan ve çalışılan alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarında ilk yardımın öneminin büyük olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
"Melikgazi Belediyesi halk ve çevre sağlığına büyük önem veriyoruz. Bu neden ile personelimize, kursiyerlerimize ve semt halkına iş koşullarında, evlerinde ve her hangi bir yerde karşılaşacakları olası sağlık müdahalesi için ilk yardım kursu verilmektedir. İşin uzmanlarınca verilen İlk Yardım Kursları ile belediyemizde çalışanlar bu konuda bilgilendirildi, bilinçlendirildi ve hizmet sunmalarına imkan tanındı. İlk Yardım Kurs süresinde teorik ve uygulamalı olarak ders olan kursiyerlerimiz soru-cevap şeklinde bilgilendiler. Belediyemiz her türlü eğitime önem vermekte olup, eğitimin adeta merkezi olduğu gibi eğitimcinin de dostudur".
İlk yardım eğitim seminerine katılan belediye çalışanlar bu eğitim çalışması ile birçok pratik bilgi edindirdiklerini ve bu bilgilerini eş, dost ve komşuları ile paylaşacaklarını çünkü bu bilgilerin bir gün hayat kurtarabileceğini söylediler.
(SK)

02.05.2017 14:25:31 TSI
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