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Konyaaltı Kent Gönüllüleri'nden okullara destek



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı Kent Gönüllüleri Projesi kapsamında Hasan Fatma Çavlı İlkokulu boyandı.

Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Kent Gönüllüleri Projesi, kamu kurumlarına destek sağlanıyor. Sivil Yaşam Derneğin üyeleri, proje kapsamında Hasan Fatma Çavlı İlkokulu'nda boya ve temizlik yaptı.

İlk olarak okul duvarının eskiyen sıvasını kazıyan Dernek üyesi gençler, sonrasında da boya çalışması yaptı. Okulun dış ve iç duvar yüzeyinde özenle boya yapan gençler, zaman zaman da öğrencilerle oyun oymamayı ihmal etmediler. Sivil Yaşam Derneği Başkanı Deniz Korkmaz, Konyaaltı Belediyesi'nin katkılarıyla bir okulda boya ve temizlik çalışması yaptıklarını belirtti.

(SÇ-SÇ-Y)



02.05.2017 14:26:35 TSI

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