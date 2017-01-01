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Erzurum'da kaymakamlar toplantısı yapıldı



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu başkanlığında her ay düzenlik olarak gerçekleştirilen Kaymakamlar toplantısı Erzurum Kongre binasında yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında Erzurum Kongresinin (1919) yapıldığı tarihi kongre binasında düzenlenen toplantıya; Vali Seyfettin Azizoğlu'nun yanı sıra Vali yardımcıları, Kaymakamlar ve ilgili Kurum Müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Azizoğlu, il merkezi ve ilçelerimizle ilgili sorunların daha hızlı ve etkili bir şekilde çözülebilmesi için bu toplantıları her ay düzenli olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Erzurum'da göçebe hayvancılık yapanların ve gezici arıcıların konaklaması ile ilgili konuların görüşüldüğü toplantı kapalı alanlarda tütün kullanılmaması için alınacak önlemler ile genel asayiş ve emniyet tedbirlerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

(ERZ-AA-Y)



02.05.2017 14:27:07 TSI

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