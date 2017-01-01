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Küçük Celil, yoğun bakımda uyutuluyor



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde'nin Altunhisar İlçe Belediye Başkanı Erdal Sarı'ya silahlı saldırı sırasında yoldan geçerken başına kurşun isabet eden 13 yaşındaki Celil Acer, yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.

Yoldan geçtiği esnada başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı. Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesi yoğun bakımda uyutuluyor. Celil'in başına isabet eden kurşunun da hala başında durduğu bildirildi.

Durumu iyiye gidiyor

Celil'i hastanede ziyaret eden Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, ailesiyle görüştü. Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel, ''Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Sık sık Sayın Valimizde sağlık durumu ile ilgili bizden ve hastane yönetimimizden bilgi alıyor. Yine bugün Sayın Valimiz ile birlikte çocuğumuz Anne Babasını ziyaret ettik. Çocuğumuzun durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Tabi takip edilmesi gereken bir durum biraz uzun bir süreç alabilir. Geçen hafta da İstanbul'dan alanında uzman olan Beyin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bozboğa ile görüştük Sayın Valimizin talimatlarıyla. Hocamızda buraya gelerek çocuğumuzu yoğun bakımda durumunu değerlendirdi gerekli muayenesini yaptı gerekli hekimlerle görüştü. Gerekli tedavileri hekim arkadaşlara söyledi. Başarılı bir ameliyatın geçtiğini ama tedavi sürecinin biraz uzun olacağını ve her geçen gün iyiye gittiğini söyledi.''dedi.

(YE-AÖ-Y)



02.05.2017 14:27:46 TSI

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