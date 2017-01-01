02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Küçük Celil, yoğun bakımda uyutuluyor

02 Mayıs 2017 Salı, 14:19
Küçük Celil, yoğun bakımda uyutuluyor
Küçük Celil, yoğun bakımda uyutuluyor

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde'nin Altunhisar İlçe Belediye Başkanı Erdal Sarı'ya silahlı saldırı sırasında yoldan geçerken başına kurşun isabet eden 13 yaşındaki Celil Acer, yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.
Yoldan geçtiği esnada başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı. Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesi yoğun bakımda uyutuluyor. Celil'in başına isabet eden kurşunun da hala başında durduğu bildirildi.
Durumu iyiye gidiyor
Celil'i hastanede ziyaret eden Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, ailesiyle görüştü. Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel, ''Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Sık sık Sayın Valimizde sağlık durumu ile ilgili bizden ve hastane yönetimimizden bilgi alıyor. Yine bugün Sayın Valimiz ile birlikte çocuğumuz Anne Babasını ziyaret ettik. Çocuğumuzun durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Tabi takip edilmesi gereken bir durum biraz uzun bir süreç alabilir. Geçen hafta da İstanbul'dan alanında uzman olan Beyin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bozboğa ile görüştük Sayın Valimizin talimatlarıyla. Hocamızda buraya gelerek çocuğumuzu yoğun bakımda durumunu değerlendirdi gerekli muayenesini yaptı gerekli hekimlerle görüştü. Gerekli tedavileri hekim arkadaşlara söyledi. Başarılı bir ameliyatın geçtiğini ama tedavi sürecinin biraz uzun olacağını ve her geçen gün iyiye gittiğini söyledi.''dedi.
(YE-AÖ-Y)

02.05.2017 14:27:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ulukışla Kaymakamı görevine başladı
YEREL

ULUKIŞLA KAYMAKAMI GÖREVİNE BAŞLADI
Niğde merkezli 2 ilde 'ByLock' operasyonu: 6 kişi gözaltında
YEREL

NİĞDE MERKEZLİ 2 İLDE 'BYLOCK' OPERASYONU: 6 KİŞİ GÖZALTINDA
Niğde Kentsel Dönüşüm'de kuralar çekildi
YEREL

NİĞDE KENTSEL DÖNÜŞÜM'DE KURALAR ÇEKİLDİ
Niğde'de &quot;ByLock&quot; operasyonu: 6 gözaltı
YEREL

NİĞDE'DE "BYLOCK" OPERASYONU: 6 GÖZALTI
Niğde'de babasız bırakılan çocuklar en mutlu gününü yaşadı
YEREL

NİĞDE'DE BABASIZ BIRAKILAN ÇOCUKLAR EN MUTLU GÜNÜNÜ YAŞADI
Kitap fuarına ünlü yazarlar Niğde'ye akın ediyor
YEREL

KİTAP FUARINA ÜNLÜ YAZARLAR NİĞDE'YE AKIN EDİYOR
2. Kitap Fuarı'na büyük ilgi
YEREL

2. KİTAP FUARI'NA BÜYÜK İLGİ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Akdoğan'a ziyaret
YEREL

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AKDOĞAN'A ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı