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Göl Mahallesi'nde kentsel dönüşüm

- Adana Büyükşehir Belediyesi, hak sahipleriyle anlaştı, Göl Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi'ndeki yapıların yıkımına başlandı



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ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, 11 yıldır gündemde olan Göl Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde kamulaştırılması tamamlanan gecekonduların ve çarpık binaların yıkımına başladı. Başkan Hüseyin Sözlü, belediye ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) bürokratlarının çalışmalarıyla 220 dönüm alanda yürütülen projede, hak sahipleriyle yüzde 70 oranında anlaşmaya varıldı ve 175 binanın yıkımına hız verildi.



Kentin geleceğine yön veren proje

Çarpık yerleşim, yetersiz altyapı ve güvensiz sosyal donatıların bulunduğu mahallelerde kentsel dönüşüm projeleri hazırlayan Adana Büyükşehir Belediyesi, TOKİ ile birlikte yürüttüğü Göl Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde kamulaştırma ve yıkım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Göl Mahallesi'nde deprem güvenli konutlar, geniş yeşil alanlar ve sosyal donatılara sahip modern yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen Adana Büyükşehir Belediyesi, sosyal devlet ilkesine uygun şekilde hareket etti. Hak sahibi vatandaşların mağdur olmamasına büyük hassasiyet gösteren Adana Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ, tapusu veya mülkiyet hakkı bulunmayan, işgalci konumundaki vatandaşlara da aynı yerde konut sahibi olma hakkı tanıdı. Projenin ilk etap kamulaştırmasında hak sahipleriyle yüzde 70 oranında anlaşmaya varılmasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi'nin iş makineleri 175 binanın yıkımına start verdi.



Modern yaşam alanları yükselecek

Adana Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde yürütülen Göl Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde 4 tip yeni konut yapılacağı belirtildi. Kentsel dönüşüme konu olan arazide 100 metrekare 2+1, 120 metrekare 2+1, 149 metrekare 3+1 ve 180 metrekare 4+1 büyüklüğünde daireler inşa edileceği, yüksek standartlarda bulvar, yeşil alan ve sosyal donatıların yer alacağı bildirildi. Projenin hayata geçirilmesiyle daha çok rekreasyon alanına hizmet veren Adnan Menderes Bulvarı'na alternatif, 23 metre genişliğinde yeni bir bulvarın Adana'ya kazandırılacağı ifade edildi.



Kuşların yuvası bozulmadı

Adana Büyükşehir Belediyesi, kamulaştırma çalışmalarında ev ve iş yerlerinin yanı sıra bahçelerdeki ağaçların dahi güncel değerlemesini yaparken, yıkım yapan ekipler, kuş yuvalarının bozulmamasına da azami gayret gösterdi. İş makineleri çalışmaya başlamadan önce binaları kontrol eden belediye görevlileri, gördükleri kuş yuvalarını alıp, çevredeki uygun ağaçlara yerleştirerek, çevrenin korunmasına yönelik duyarlılıklarını ortaya koydu.

(ELF-Y)



02.05.2017 14:28:02 TSI

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