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Kars Şehir Stadının yapımı yılan hikayesine döndü

- İşi alan firma iflas etti, Karslılar Bakan Arslan'dan stat işine el atmasını istedi



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars Şehir Stadyumu'nun yapımı yılan hikayesine döndü. Stadı işini alan ilgi firmanın iflas ettiği ve bu inşaat sezonu da stadın yapılmayacağı ortaya çıktı.

Karslılara uzun yıllar hizmet veren Şehir Stadı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca alınan karar üzerine yıkımı yapılarak yerine modern ve günün şartlarına uygun bir stad yapılmasına karar verilmişti. Ardından 2015 Nisan'da yıkımı gerçekleştirilen stadyum geçen süre içerisinde bir türlü tamamlanmadı. Yaklaşık 3 yıldır tamamlanmayan stadyumun bu yılda bitirilmeyecek.

Normal şartlarda 6 Kasım 2016 tarihinde bitirilerek Karslıların hizmetine açılması gereken stadyum, ilgili firmanın, Bakanlığa müracaatı sonucu çalışmalar durdurmuştu. "Terör olayları, imar planı değişikliği ile Belediye arsa ve ruhsat işlemleri" ni Bakanlığa gerekçe göstererek işi Aralık 2017'ye uzatan firma sonunda iflas etti.

8 Haziran 2015 tarihinde ihale edilen, 11 Ağustos 2015 tarihinde sözleşmesi yapılan, 17 Ağustos 2015 işe başlanan ve 450 günde tamamlanması planlanan iş bitim tarihi de 6 Kasım 2016 olan Kars Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti yapımının 2017'ye uzatılmasından rahatsız olan Karslılar, konuya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın el atmasını istiyor.

Kars'ta şehir merkezinde bulunan ve bir harabe görüntüsünde olan Şehir Stadyumu'nun ne zaman Karslılara hizmet vereceği ise bilinmiyor.

(IÇ-Y)



02.05.2017 14:28:26 TSI

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