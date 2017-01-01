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Denizli'de Öğrenme Şenliği



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DENİZLİ (İHA)- Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizlili vatandaşları, 3-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 1. Denizli Öğrenme Şenliği Programı'na davet etti.

Denizli Ticaret Odası tarafından bu yıl ilk kez öğrenme şenliği düzenlenecek. 3 Mayıs'ta Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başlayacak program, İstiklal Marşının okunması ve Mehteran ekibi eşliğindeki Denizli Ticaret Odası önüne kadar yapılacak kortej yürüyüşü ile devam edecek.

İlk günkü etkinlik, Denizli Ticaret Odası önündeki protokol konuşmaları, Öğrenme Şenliklerinin açılışı ve Ahşap Yakma Tekniği, Ebru Sanatı, El Nakışları, Yün, Keçe ve Koza Nakışı, Çömlek Sanatı, Deri El Sanatları, Taş Boyama gibi kurslarda üretilen ürünlerin sergilendiği stant ziyaretleri ile son bulacak.

4-5 Mayıs tarihlerinde ise Öğrenme Şenlikleri ile ilgili etkinlikler sergilenecek, keşkek, lokma, çay, limonata, su gibi yiyecek ve içecek ikramı yapılacak.

Denizli Ticaret Odası olarak sosyal sorumlulukları gereği faaliyetler de gerçekleştirdiklerini, bunlardan birinin de Öğrenme Şenliği Programı olduğunu ifade eden Başkan Uğur Erdoğan, "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe Programı kapsamında Denizli Ticaret Odası olarak odamız tarafından Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi ve Pamukkale Üniversitesi ortaklığıyla yürüttüğümüz Öğrenmeyi İnşa Ediyoruz Projesi kapsamında, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Denizli'de ilk kez Öğrenme Şenliği düzenleyeceğiz. Tüm halkımızı programımıza katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Erdoğan, Öğrenme Şenlikleri kapsamında Denizli'nin her ilçesini temsilen 19 Halk Eğitim Merkezi görevlisi usta öğreticiler tarafından halka bazı şu deneyimlerin aktarılacağını söyledi.

(İHA-Y)



02.05.2017 14:29:05 TSI

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