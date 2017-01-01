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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Eskişehirspor'a taraftarları lisanslı ürün alarak destek oluyor

02 Mayıs 2017 Salı, 14:21
Eskişehirspor'a taraftarları lisanslı ürün alarak destek oluyor
Eskişehirspor'a taraftarları lisanslı ürün alarak destek oluyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - TFF 1. Lig'de 52 puan ile 2. sırada bulunan Eskişehirspor'u, taraftarları yalnız bırakmıyor.
Süper Lig iddiasını koruyan Eskişehirspor'a taraftar desteği devam ediyor. Takımın küme düşmesine rağmen taraftarlar lisanslı ürünlere ilgiyi arttırırken, özel ürünler de yavaş yavaş raflardaki yerlerini almaya başladı. Konuyla ilgili konuşma yapan Es Store Mağaza Sorumlusu Fatih Patlar, "Süper Lig'den düştüğümüzden beri taraftarımız kulübümüze daha fazla sahip çıkmaya başladı. Geçen seneye nazaran ciromuzda artış oldu. Ancak eski stadın Atatürk Caddesi'nde olduğu zamanlar maç günleri Es Store'de yoğunluk daha fazla oluyordu. Takımımız yeni stada geçtiği için maç günleri satışlarımızda biraz düşüş meydana geldi. Bir taraftar grubunun takımına verebileceği bütün desteği veriyor Eskişehispor taraftarı. Taraftarlarımız ellerinden geleni yapıyorlar ancak ellerinden geldiği kadar dışarıdan korsan ürün almak yerine buradan lisanslı ürün alsınlar. Kimi insanlar benim 15 liramın ne önemi var diyor. Ama öyle bir şey yok. Eskişehir'de yaklaşık 750 bin insan var. Herkes buradan 10 liralık ürün alsa 750 bin lira yapar. Kulübe çok büyük bir getiri sağlar. 10 liralık ürünün bile kulübe katkısı var.
Bizim taraftarımızın yanı sıra Konyaspor ve Adana Demirspor taraftarları da buraya geldiklerinde ürünlerimizden alıyorlar. Kardeşliklerini bu şekilde gösteriyorlar. Kendi taraftarlarımız ne alıyorsa onlarda buraya geldiklerinde eminim ceplerindeki son parayla bize destek oluyorlar. Geçen sene 50. yılımıza özel baskılı tişörtler, montlar yapmıştık. Bu sene de inşallah Süper Lig'e çıkarsak, lige çıktığımızı temsil eden tişörtler, yelekler mutlaka yapılacaktır "dedi.
(İHA-HA-Y)

02.05.2017 14:30:50 TSI
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