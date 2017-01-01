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Büyükşehirden Kırkağaçta hummalı çalışma

02 Mayıs 2017 Salı, 14:22
Büyükşehirden Kırkağaçta hummalı çalışma
Büyükşehirden Kırkağaçta hummalı çalışma

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırkağaç'ın Kocaiskan Mahallesinde tamamlanan altyapı sonrası kilit parke taşı döşemeleri başlarken Demirtaş ve Dağdere mahalleleri arasındaki 6 kilometrelik yolda da asfalt öncesi temel çalışmaları başladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde yürüttüğü çalışmalarına Kırkağaç ilçesinde de devam ediyor.

Kırkağaç'ın 2 mahallesi birbirine bağlanıyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi, mahalle yollarında yaptığı asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırkağaç'ın Demirtaş Mahallesini Dağdere Mahallesine bağlayan 6 kilometrelik yolda asfalt öncesi temel çalışması başlatıldı. Devam eden çalışmayı Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman ve Demirtaş Mahalle Muhtarı Metin Sungur yerinde inceledi.
Yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde Kırkağaç'ta asfalt ve kilit parke taş çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda da Demirtaş Mahallesini Dağdere Mahallesi'ne bağlayan 6 kilometrelik yolda asfalt öncesi temel çalışması başlatıldı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte yol konforlu ve güvenli bir hale gelecek" dedi.
Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduğunu belirterek sözlerine başlayan Demirtaş Mahalle Muhtarı Metin Sungur, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür ediyorum. Mahallemizle Dağdere Mahallesinin birbirine bağlayan yolda çalışma başlatıldı. Mahalle sakinleri adına emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim" dedi.

Kocaiskan'da sıra üst yapıda
Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde asfalt ve kilit parke taş döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü tarafından Kırkağaç'ın Kocaiskan Mahallesinde zemin düzenlemesi ve kilit parke taş döşeme çalışması başlatıldı. MASKİ tarafından alt yapı çalışmalarının tamamlandığı mahallede üst yapı çalışmalarının da kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Devam eden çalışmayı Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman da yerinde inceledi.
Yürütülen çalışmayla ilgili bilgiler aktaran Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde Kırkağaç gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Kocaiskan Mahallemizde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte üst yapı uygulamasına başladık. Bu kapsamda mahallemizde yaklaşık 20 bin metrekarelik kilit parke taş çalışmasının yanı sıra zemin düzenlemesi de yapacağız. Hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
(SC-Y)

02.05.2017 14:31:36 TSI
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