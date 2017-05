YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van'da TÜŞMEK projesinin açılışı gerçekleşti

Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van merkez Tuşba Belediyesi tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulan 'Tuşba Kadınlara Yönelik İş Geliştirme ve Mesleki Eğitim Merkezi (TUŞMEK) projesinin açılışı gerçekleşti.

Elite World Van Hotel'de düzenlenen açılış programına YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, STK temsilcileri ve kadınlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan Tuşba Belediyesi Başkanı Fevzi Özgökçe, 2014 yılında seçim beyannamelerinde de yer alan TUŞMEK projesini hayata geçirmenin haklı mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, projenin; Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA-InstrumentforPreAccession) İnsan Kaynaklarını Geliştirme bileşeni altında Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı' kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstihdam seferberliği" ilan etmesinin ardından Tuşba Belediyesi olarak, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında 'İstihdama Yönelik Meslek Edindirme Eğitim Projesi' kapsamında 'TUŞMEK' Sanat ve Meslek Edindirme Kurs Merkezleri'nin açılışlarını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özgökçe, "Belediyecilikte üstadımız, pirimiz olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde bir sosyal doku projesi olarak İSMEK'i kurmuştur ve son dönemlerde de İstanbul'da sayın Kadir Topbaş ile geliştirilen İSMEK ilham kaynağımız olmuştur" dedi.

5 ayrı noktada hizmet veren meslek edindirme kurslarına ortalama 125 kursiyerin katıldığını ifade eden Özgökçe, "Kursiyerler hafta içi 5 gün kursa devam ederek günlük 20 ila 25 TL ücret almaktadır. Bu şekilde 2014 yılından beri 35 kurs ile yaklaşık 3 bin kursiyer TUŞMEK kapsamında eğitim görmüştür. El sanatları, kilim, kadın giysileri, evde bakım ve çocuk gelişimi alanlarında eğitimler verilmektedir. Van Halk Eğitim Merkezinden gelen uzman eğitmenlerce verilen eğitim kursları ortalama 5 ay sürmektedir" ifadelerini kullandı.

Kursların tamamlanmasının ardından bayanların yaptıkları ürünlerin sergilendiğini ve akabinde satılarak kursiyerlere destek olarak verildiğini belirten Başkan Özgökçe, "TUŞMEK ile aslında bizler toplumda kültür, sanat ve estetik bilincini yaygınlaştırmak, kültürel zenginliklerimizin korunup geliştirilmesine katkıda bulunmak, kadınlarımızı yeni bilgi ve becerilerle donatarak meslek sahibi yapmak, aile ekonomilerini güçlendirmek, kadınlarımıza birlikte yaşama ve planlı çalışma alışkanlığını kazandırmak, toplumda dostluk, dayanışma ve güven duygusunu pekiştirmek, boş zamanların verimli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla 2014 yılında 'Kadınlarımızı meslek sahibi yapmak' sloganıyla yola çıkmıştık" şeklinde konuştu.

Seçim vaatlerinin tümünü 3 yılda hayata geçirdiklerini de sözlerine ekleyen Özgökçe, şöyle konuştu:

"Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarımız aralıksız devam etmekte bu kurslarımızı geliştirip yaygınlaştıracağız. Artık Tuşba'da herkes kendi mesleğinin erbabı olacak hem aile ekonomisine katkıda bulunacak hem de mesleklerini en iyi şekilde icra edeceklerdir. Kadınlarımız için projelerimiz bunlarla sınırlı kalmadı, bildiğiniz gibi Tuşba Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte 'Anne Üniversitesi' projemizi hayata geçirdik, bu proje kapsamında annelerimiz üniversiteli oldu. Yine meslek edindirmek, istihdam oluşturmak, ev ekonomisine katkı sağlamak hayat kalitesini yükseltmek amacıyla el sanatları, giyim, kilim, çocuk gelişimi kursları verilmektedir. Ayrıca okuma-yazma kursları, Kur'an-ı Kerim öğretme, dil eğitimleri (İngilizce, Arapça, Farsça, Kürtçe, Rusça, işaret Dili) ve bunları yanı sıra sosyal aktivite olarak da satranç, tekvando, masa tenisi, yüzme, ebru, hat kursları verilmektedir. Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü eğitimlerin verdiği merkez sayısını her geçen gün artırarak halka hizmet alanını genişletmektedir."

Sosyal belediyecilik kapsamında en önemli önceliklerinin eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık sağlama hizmetleri olduğuna vurgu yapan Özgökçe, "Bir belediye olarak her alanda her türlü hizmeti verebilmek temel hedefimizdir. En önemli olan sosyal belediyecilik anlamında, eğitim ve kültürel hizmetleri ile halkımızın gönlüne dokunabilmektir. Tuşba Belediyesi olarak Van'ımızda en modern parkları, en kaliteli BSK asfalt yolları, kilit parke, çevre koruma ve ilçe temizliği hizmetlerini yapıyoruz. Bunların yanı sıra her türlü eğitim alanında gerek kendi eğitim merkezlerimiz de gerekse il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizle müşterek olarak eğitim alanında birçok hizmete imza atıyoruz" diye konuştu.

Hedeflerinin toplumda kültür, spor ve sanat bilincini yaygınlaştırmak, kültürel zenginliklerin korunup geliştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu da dile getiren Özgökçe, bu kapsamda kadınları yeni bilgi ve becerilerle donatarak meslek sahibi yapmak olduğunu söyledi. Özgökçe, "Aile ekonomilerini güçlendirmek, kadınlarımıza birlikte yaşama ve planlı çalışma alışkanlığını kazandırmak, toplumda dostluk, dayanışma ve güven duygusunu pekiştirmek, boş zamanların verimli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla tüm kültür, sanat ve spor alanlarında eğitim vermekteyiz. Vatandaşlarımızın arz ve talepleri doğrultusunda İngilizce, Arapça, Kürtçe, Farsça, Rusça İşaret dili ve Osmanlıca dillerinde eğitimler vermekteyiz. Sanat ve meslek eğitimleri el sanatları, giyim, çocuk gelişimi, fotoğrafçılık, hasta kabul, özel öğretim, ebru sanatı, satranç, tekvando, masa tenisi, yüzme ve okçuluk, Kur'an-ı Kerim, okuma-yazma kursları ile sergiler, seminerler, fuarlar, yayınlar, yarışmalar, panel-konferans gibi organizasyonlarla vatandaşlarımıza bugüne kadar hasret kaldıkları hizmetleri sunmaktayız" dedi.

Tuşba Belediyesi tarafından yürütülen projenin toplam bütçesinin 208 bin 240,73 Euro olup, bu tutarın 12 bin 900 Euro'luk kısmının Tuşba Belediyesi'nin eş finansman katkısı olduğuna dikkat çeken Özgökçe, "Van'da dezavantajlı kişilerin girişimci olmalarını sağlayarak istihdam edilebilirlik potansiyellerini arttırmak ve işgücü piyasasına girmelerini desteklemek amaçlanmaktadır. Proje kapsamında öncelikli olarak Tuşba ilçesinde kadınlara yönelik meslek edindirme kurs merkezi kurulması, ihtiyaç duyulan tekstil ile unlu mamullerinin hazırlanması ve aşçılık eğitimi alanlarında 100 kadını ara eleman olarak yetiştirmek ve 50 kadına ise girişimcilik eğitimi vermek, bunun yanında kadınlara girişimci olma imkanı sunmak amaçlanmaktadır. Yani Tuşba Belediyesi olarak insanlara balık yedirmekten ziyade insanlara balık tutmalarını öğretiyoruz. Bunun yanında girişimci kadınlara rehberlik ve danışmanlık hizmeti imkanı sunuyoruz. Kurs sonunda kursiyerlerin istihdam edilmesi amacıyla kalifiye ara eleman ihtiyacı olan birimlere, fabrikalara bu kişilerin istihdam edilmelerine destek vereceğiz. Tekstil eğitimi alanlar kursiyerler Van Tekstil Kent'te, unlu mamullerin hazırlanması kursu eğitimi alan kursiyerlerin fırınlarda ve pastanelerde, aşçılık eğitimi alan kursiyerler okul, hastane, fabrika, ordu, iş yeri, yemek fabrikaları, otel ve restoran mutfağında mutfak personeli olarak istihdam edilmeleri için gerekli girişimlerde bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.

Projenin tanıtımının yapıldığı program, kurdele kesimi ve ikramlarla sona erdi.

02.05.2017 14:34:56 TSI

