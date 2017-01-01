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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti dönüşü



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ANTALYA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bin gün sonra AK Parti'ye üye olması Antalya'da coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanıyla aynı günde aynı saatte üye olmak isteyen vatandaşlar il binasına akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti üyeliği Antalya'da da coşkuyla kutlandı. AK Parti Antalya İl Başkanlığı'na akın eden vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan afişleri ve AK Parti bayraklarıyla bu geri dönüşünü kutladı. Recep Tayyip Erdoğan sevdalılarının sosyal medya üzerinden başlattığı 'Cumhurbaşkanımız ile aynı gün aynı saatte üye ol, büyük AK Parti ailesine sende katıl' çağrısı üzerine çok sayıda kişi partiye gelerek üye oldu.

AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Kadın Kolları Başkanı Esra Özkoç, Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Akbaş ve ilçe başkanları da bu coşkuya ortak oldu. İl Başkanlığı önüne kurulan stantta AK Parti ailesine katılan yeni üyelerin kayıtlarını İl Başkanı Sümer ve Kadın Kolları Başkanı Özkoç birlikte yaparak AK Parti rozeti taktı.

2 Mayıs 2017'nin AK Parti için tarihi bir gün olduğunu belirten İl Başkanı Rıza Sümer, "bin gün sonra kurucu genel başkanımız, gönül bağını hiç koparmadığı partisine geri döndü. AK Parti ailesine katılmak isteyenler, Cumhurbaşkanımız ile aynı günde üye olmak için bu tarihi günü seçtiler" dedi. AK Parti ailesinin her geçen gün büyüdüğünü belirten Sümer, yeni üyelerimiz ve tüm teşkilatlarımızla birlikte bu kutlu yürüyüş ve güçlü Türkiye yolunda omuz omuza çalışacağız.

(SÇ-SÇ-Y)



02.05.2017 14:35:25 TSI

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