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İlkokul öğrencilerinin çadırlı izci kampı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu Yavrukurt İzci Ünitesi öğrencilerinin Esire Termal Turizm Merkezindeki 6 günlük çadırlı kamp dönemi başladı.

Esire Termal Turizm Merkezindeki çadırlı kampa Atatürk İlkokulu Yavrukurt İzci Ünitesi Sınıf Öğretmeni ve İzci Lideri Yusuf İzzettin Kelek nezaretinde 26 Atatürk İlkokulu Yavrukurt İzci Ünitesi öğrencisi olmak üzere toplam 39 izci katıldı.

Sabah saatlerinde Atatürk İlkokulu bahçesinden hareket eden öğrenciler Esire Termal Turizm Merkezindeki mesire alanına gelerek kamp çadırlarını kurdular. Kamp ateşi malzemesi ayarlanarak kamp ateşi bölgesi emniyetli bir şekilde belirlendi.

İzci Lideri Yusuf İzzettin Kelek, 6 günlük kamp süresince; Bayrak töreni, doğa ve gece yürüyüşleri, su balonlarıyla oyun, izci teknik iz işaretleri bulma ve yemek etkinliklerinin yapılacağını söyledi.

''Doğada kamp kurma'' olarak bilinen izciliğin, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ruhsal gelişime katkıda bulunduğu belirten İzci Lideri Yusuf İzzettin Kelek, "Açık havada gerçekleştirilen etkinlik, çocuğun fiziksel gelişimine katkıda bulunduğu gibi doğayı takdir etmeyi, onu korumayı öğrenmesini sağlayıp, ruhsal gelişimine de yardımcı olmaktadır. Yavrukurt İzci Ünitesi öğrencileri kısa süreli de olsa ailelerinden ayrı kalıyorlar. Böylece kendilerine olan güven duygusu artıyor. İzcilik el becerileri, hayatta doğayla mücadele etmeyi ve uyumlu yaşamayı öğretiyor. Her şeyden önemlisi kampta öğrenciler arasında yeni dostluklar kuruluyor. Yarının teminatı olan küçüklerimizi bu tür yapıcı faaliyetlere çekmemiz gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.(MA-EFE)



02.05.2017 14:36:06 TSI

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