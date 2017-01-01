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Atakum'da "Spor Var Engel Yok" etkinliği

02 Mayıs 2017 Salı, 14:27
Atakum'da "Spor Var Engel Yok" etkinliği
Atakum'da "Spor Var Engel Yok" etkinliği

(Fotoğraflı)

Erdi Demür
SAMSUN (İHA) - Atakum Belediyesi ile Atakum Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Spor Var Engel Yok" isimli festivalde dezavantajlı ve normal çocuklar doyasıya spor yaptı.
Dezavantajlı çocukların topluma kazandırılması ve normal çocuklar ile kaynaşmasını sağlamak için 2'ncisi düzenlenen Engelsiz Spor Şenliği "Spor Var Engel Yok" festivali, Atakum Belediye Stadyumu'nda gerçekleşti. Çok sayıda dezavantajlı ve normal çocuk sahanın içinde yer alan 10'larca oyunu birlikte oynadı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalde engelli çocuklar ve Atakum Belediyesi Halk Oyunları ekipleri gösteri yaptı. Güreş ve jimnastik gösterilerinin ardından oyunlar ile devam eden programda konuşan Atakum Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Mustafa Demirkıran, organizasyonun dezavantajlı çocukların topluma kazandırılması için çok önemli olduğunu söyledi.

"Atakum'u sporda da Karandezi'in Yıldızı yapacağız"
Atakum'u her konuda Karadeniz'in yıldızı yapma yolunda çalıştıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak spora genel ölçekte imkanlarımızın en üst seviyelerini kullanarak destek vermeye çalışıyoruz. Normal ve dezavantajlı çocuklarımızın faaliyetlerine öncü olmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar sporcu ailemize 2 bin 500 çocuk kazandırdık. Atakum Belediyespor Futbol takımımız bu sene BAL'da ilçemizi temsil edecek. Atakum 'Karadeniz'in yıldızı' konumunda. Bu manada sporda da Atakum'u Karadeniz'in yıldızı yapacak çalışmalara imza atmaya çalışıyoruz. Halkımızı da spor faaliyetlerinin içerisine çekerek, gece gündüz demeden spor faaliyetleri düzenliyoruz. Dezavantajlı gruplara yönelik olarak bu yıl 2'ncisini düzenlediğimiz 'Engel Yok Spor Var' festivaline her geçen ilgi artarak devam ediyor. Burada tek amacımız, dezavantajlı çocukların normal çocuklardan farkı olmadığını göstererek sporu sevdirmektir. Bu organizasyonla ayrıca toplumun kaynaşmasını, engellilerin hayatına ortak olmaya yardımcı oluyor" dedi.
Atakum Kaymakamlığına vekalet eden İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz ise festivalin sporun ve çocukların gelişmesi için önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.
Festival, konuşmaların ardından engelli ve normal çocukların değişik spor branşlarını oynamasıyla sonlandırıldı. Çocuklar, basketbol, golf, bowling, masa tenisi, bilek güreşi, boccia, voleybol gibi spor dallarını doyasıya oynadılar.
(ED-SLH-Y)

02.05.2017 14:36:06 TSI
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