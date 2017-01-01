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Ünye ve Fatsa'daki binalara estetik



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde başlattığı dış cephe iyileştirme projesini Fatsa ve Ünye ilçelerinde de hayata geçiriyor. Proje kapsamında, Ünye ilçesinin Karadeniz sahil yolu güzergahında 180 ve Fatsa'nın sahil yolu üzerinde ise 163 binanın dış cephesi yenilenecek.



İki ilçede toplam 343 binanın dış cephesi yenilenecek

Hayata geçirdiği projelerle il genelinde değişim ve dönüşüme devam eden Büyükşehir Belediyesi, ilk kez Altınordu ilçesinde uyguladığı dış cephe iyileştirme projesini bu kez Fatsa ve Ünye ilçelerinde gerçekleştirecek. Proje doğrultusunda Ünye ilçesinde Jandarma Komutanlığı ile Ünye Eski Devlet Hastanesi arasında bulunan toplam 180 bina, Fatsa ilçesinde ise Aybastı yol ayrımı ile Fatsa Meydanı'na kadar olan alanda toplam 163 binanın dış cepheleri yeni bir görünüm kazanacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ilki Altınordu ilçesinde Rus Pazarı ile Büyükşehir Belediyesi Durugöl yerleşkesi arasındaki alanda başarıyla tamamlanan ve ikinci etapta ise Rus pazarı kavşağı ile Kumbaşı Limanı'na kadar olan bölgede başlatılan projenin Ünye ve Fatsa ilçelerinde de hayata geçirileceğini söyledi. Yılmaz, "Kentimizin estetiğini korumak ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla başlatılan çalışmamız sonucunda, dış cepheleri eskiyen, sıvaları dökülen ve görüntü kirliliği oluşturan yüzlerce binamız artık yeni görünümleriyle dikkat çekmeye başladı. İlimiz sınırlarından geçen herkes, prestij projemiz ile modern ve birbiriyle uyumlu binaları görüyor olacak. Dış cepheyle ilgili çalışmalarımızı bu yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz" dedi.



Süleyman Felek Caddesi'nde de uygulanacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde Yalı Camii ile İsmet Paşa Caddesi'nin girişine kadar olan kısımda da dış cephe iyileştirme çalışması yapacak. Yaklaşık 115 binanın dış cephesine müdahale edilecek proje kapsamında, 700 metrelik uzunluğa sahip Süleyman Felek Caddesi üzerinde bulunan binaların ön cephesi ve 44 binanın da yan cepheleri yeni görünüme kavuşturulacak.

(MAK-SLH-Y)



02.05.2017 14:37:11 TSI

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