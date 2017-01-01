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Tanpınar Yarışması Azerbaycan'a ilham kaynağı oldu

02 Mayıs 2017 Salı, 14:28
Tanpınar Yarışması Azerbaycan'a ilham kaynağı oldu
Tanpınar Yarışması Azerbaycan'a ilham kaynağı oldu

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'nın Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 16'ıncısı düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, dünyadaki Türk Cumhuriyetleri'ne de ilham kaynağı oldu. Azerbaycan'da bu yıl ilk kez "Tanpınar'ı Keşfedirem" adıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren yarışmacıların da yer aldığı Azeri heyet, kendilerine ilham kaynağı olan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı makamında ziyaret etti.
Heyete başkanlık eden, aynı zamanda yarışmanın düzenleyicisi olan Yunus Emre Enstitüsü Bakü Türk Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Yıldırım, Azerbaycan'da gerçekleştirilen "Ahmet Hamdi Tanpınar'ı Keşfediyorum" konulu deneme yarışması hakkında Başkan Mustafa Dündar'a bilgi verdi. Tanpınar'ın dört eserinin Azerbaycan Türkçesi'ne çevrildiğini, şairin Azerbaycan'da daha iyi tanınması için Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmanın bir benzerini Azerbaycan'da gerçekleştirdiklerini söyleyen Yıldırım, "Öncelikle başkanımıza, Türk Edebiyatı'na verdiği destekler için teşekkür ediyorum. Böyle bir yarışmayı 16 yıl gibi uzun bir süre devam ettirmek kolay değil. Bizler de Türkiye'yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak adına bu tür etkinlikler gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Bursa ve Osmangazi, bu yarışmanın düzenlenmesinde bize ilham kaynağı oldu"
Tanpınar'ın Azerbaycan'da tanıtılması amacıyla düzenledikleri yarışmaya katılan 115 eser arasından ilk 5'e girenlerin Türkiye gezisi ile ödüllendirildiğini söyleyen Yıldırım, "Tanpınar'ı Keşfediyorum adlı yarışmada dereceye giren 5 yarışmacı, Tanpınar'ın "Beş Şehir" eserinde anlattığı Bursa, Konya, İstanbul, Ankara ve Erzurum seyahatiyle ödüllendirildi. Bursa ve Osmangazi, bu yarışmanın düzenlenmesinde bize ilham kaynağı oldu. Dolayısıyla bizler de Osmangazi Belediyesi'ni ziyaret ederek, başkanımızla tanışmak istedik. Gösterdikleri konukseverlik için kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Sizler bizim öz kardeşimizsiniz"
Azeri konukları makamında kabul eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her ne kadar Türkiye'nin bugün için çizilmiş bir sınırları olsa da, bu sınırların dışında dünyada yaşayan milyonlarca Türk olduğunu söyledi. Azerbaycan'ın da dünyadaki 'Tek millet, iki devlet'in bir parçası olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Sizler bizim öz kardeşimizsiniz. Bu tür etkinlikler, mevcut kültürümüzü, dilimizi daha anlaşılır bir hale getirecek son derece güzel çalışmalar. Azerbaycan'da bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması bunun için atılmış önemli bir adımdır. Belediye olarak bizim bu tür etkinliklere katkımız büyük. Kardeş belediyelerimiz aracılığı ile benzer etkinleri yurt dışında da gerçekleştiriyoruz. Özellikle Balkan ülkelerinde Bosna, Kosova, Yunanistan ve Bulgaristan'da. İnşallah bundan sonra başta Azerbaycan olmak üzere Orta Asya ile olan ilişkilerimizi, diyaloglarımızı daha da geliştiririz. Ziyaretinizden dolayı son derece mutlu olduk, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
(MA)

02.05.2017 14:37:47 TSI
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