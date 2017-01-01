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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Kars'ta top mermisi bulundu

02 Mayıs 2017 Salı, 14:29
Kars'ta top mermisi bulundu

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ta arazide toprağa gömülü tank topu mermisi bulundu.
Edinilen bilgilere göre Kars Merkez Cumhuriyet Köyü arazisinde patlamamış mühimmat ihbarı alan jandarma, bölgeye intikal etti.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma, 45 cm uzunluğunda, 105 mm çapında tank topu mermisi tespit etti.
Cumhuriyet Savcısı'na konuyla ilgili bilgi veren Jandarma olay yerine Kars İl Jandarma Komutanlığı'ndan PAMİT ekiplerini çağırdı. Bölgeye gelen PAMİT ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra tank topu mermisini kontrollü bir şekilde patlattı.
(IÇ-Y)

02.05.2017 14:38:28 TSI
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