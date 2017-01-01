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Gevaş'ta son 24 saat içinde 12 deprem meydana geldi



Yusuf İdiz

VAN (İHA)  Van'ın Gevaş ilçesinde son 24 saat içinde 12 deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, ilçede son 24 saatte büyüklüğü 1.6 ile 4.5 arası değişen 12 deprem meydana geldi. Gevaş merkez ve mahallelerinde son 24 saat içinde Kazancı 4.5, İnköy 1.9, Van Gölü 2.9, Yanıkçay 2.0, Akdamar 2.1, Yanıkçay, 1.8, Bağlama, 1.8 Yuva 1.6, Yuva 2.1 Bağlama 2.7, Yuva 2.5 Kurultu 4.0 ve Bağlama3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremlerde can ve mal kaybına neden olmadığı belirtildi.

(Yİ-ŞAK-Y)



02.05.2017 14:39:06 TSI

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