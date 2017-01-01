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Fetih Şenlikleri'nin en iyi kareleri yarışıyor



BURSA (İHA) - Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında, etkinliklerde çekilen fotoğraflar yarışacak. Şenlikleri ölümsüzleştiren karelerin değerlendirileceği yarışmanın son başvuru tarihi 5 Mayıs olarak açıklandı.

7-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde çekilen fotoğraflar, Mustafa Gezer, Ahmet Çetintaş, Egemen Ergin, Rıza Ertekin ve Mehmet Uzun'dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Amatör fotoğraf dalında tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olan yarışmada derece alan ve sergilemeye değer görülen fotoğraflar, Osmangazi Belediyesi tarafından belirlenecek olan alanlarda sergilenecek. Yarışmada birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye bin, mansiyonlara ise 500 TL ödül verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler, 5 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurabilecek.

(MA)



02.05.2017 14:39:41 TSI

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