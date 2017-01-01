Genel Müdür Şişman üretim sahasını gezdi
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Besim Şişman, Adıyaman'da üretim sahasını gezdi.
Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Besim Şişman, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü işçiler ile birlikte geçirdi. Genel Müdür Besim Şişman ayrıca, üretim sahasına giderek, çalışmaları yerinde gördü.
Türkiye Petrolleri Bölge Müdür Vekili Bedih Gümüş'ün eşlik ettiği Besim Şişman, Çemberlitaş üretim sahasında kuyu tamamlama hizmetlerini yerinde inceleyerek, personel ile bir araya geldi.
(AHM)
02.05.2017 14:39:56 TSI
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