Garajdaki otomobil yandı
(Fotoğraflı)
Özcan Günger
MERSİN (İHA) - Mersin'in Anamur ilçesinde garajdaki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Ören Mahallesi'nde gece 02:00 sularında, Selim Tosun'a ait garajda çıkan yangında 42 AYY 25 plakalı otomobil alevler içinde kaldı. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(OZC-Y)
02.05.2017 14:41:05 TSI
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