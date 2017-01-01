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Şehitkamil'de bozuk ve bakımsız yollar onarılıyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi, cadde ve sokaklarda oluşan çukurları onarmak için, asfalt yama çalışmalarına başladı.

8 Şubat ve Selimiye Mahallelerinde yapılan asfalt yama çalışmaları vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Kış mevsimi ile birlikte cadde ve sokaklarda oluşan çukurlar sürücülere zor anlar yaşatırken ve aynı zamanda olası bir kazaya sebebiyet vermemesi amacıyla, Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalara başladı. Çalışmalara 8 Şubat ve Selimiye Mahallelerinde başlayan ekipler, bozuk ve bakımsız tüm yerlerde asfalt yama çalışması yaptı. Mahalle ve sokaklarındaki çalışmalardan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, "Bahar aylarının gelmesiyle birlikte, Şehitkamil Belediyemiz tarafından çalışmalara başlandı. Mahallemizde kış aylarında yoğun yağışlarla birlikte oluşan bozuk ve bakımsız yollar, asfalt yama çalışmalarıyla onarılıyor. Yapılan çalışmalarla birlikte cadde ve sokaklarımızda eksik hiçbir yer kalmıyor. Yapılan hizmetlerden memnunuz. Yapılan bu hizmetlerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

(SD-Y)



02.05.2017 14:41:27 TSI

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