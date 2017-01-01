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Minik Taekwondoculardan 3 madalya



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı sporcuları, Bursa Süper Minikler Taekwondo Şampiyonası'na damga vurdu. Şampiyonadan 3 madalya ile ayrılan Osmangazili minik taekwondocular, gelecek için ışık saçtı.

Taekwondo İl Spor Temsilciliği tarafından Mudanya'da düzenlenen Bursa Süper Minikler Taekwondo Şampiyonası'na 2005, 2006 ve 2007 doğumlu toplam 205 sporcu katıldı. Geçmiş dönem Taekwondo İl Spor Temsilcilerinden Süleyman Dindar, adına düzenlenen şampiyonada Osmangazi Belediyespor adına 4 sporcu mücadele etti. 33 kilogramda tatamiye çıkan Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı sporcularından Zeynep Meryem Çetin, Bursa Birincisi olarak altın madalya kazandı. Osmangazi Belediyespor'un bir başka sporcusu Ünzile Akdoğdu, 30 kilogramda Bursa Üçüncüsü olurken, 45 kilogramda mücadele eden Betül Ceylin Bilgit ise Bursa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, madalya kazanan minik taekwondocuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

(MA)



02.05.2017 14:42:07 TSI

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