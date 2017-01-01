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AKP'li Belediye Meclis üyesi Özdemir'in baba acısı

02 Mayıs 2017 Salı, 14:34
AKP'li Belediye Meclis üyesi Özdemir'in baba acısı
AKP'li Belediye Meclis üyesi Özdemir'in baba acısı

(Fotoğraflı)

Emre Yılmaz
KASTAMONU (İHA) - Hanönü Belediye Meclis üyesi Kadir Özdemir'in babası Mehmet Özdemir, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Hanönü Belediyesi AKP'li Meclis üyesi Kadir Özdemir'in babası Mehmet Özdemir(90) vefat etti. Merhumun cenazesi Hanönü Halime Hatun Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası İlçe Yeni mahalle aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, eski Belediye başkanları Mehmet Yücel, Orhan Özalp, Şükrü Özün, İlçe Milli Eğitim müdürü Serkan Demirkıran yakınları ve vatandaşlar katıldı.
(EY-GY-Y)

02.05.2017 14:42:32 TSI
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