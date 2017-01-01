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Yatırım imkanlarını Samsun iş dünyasıyla paylaştılar



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SAMSUN (İHA) - Federal Demokratik Etiyopya Ankara Büyükelçiliği Ticari Ataşesi Terefe Haile Eggu ve Baş Müşavir Abdela Gultamo Nuri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) düzenlediği organizasyonla ülkelerinin yatırım imkanlarını Samsun iş dünyasıyla paylaştı.

Federal Demokratik Etiyopya Ankara Büyükelçiliği Ticari Ataşesi Terefe Haile Eggu ve Baş Müşavir Abdela Gultamo Nuri, ülkelerinin yatırım ve işbirliği konularını işadamlarıyla görüşmek ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Samsun'a geldi. Ticari Ataşe Terefe Haile Eggu ve Baş Müşavir Abdela Gultamo Nuri, ilk olarak Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizasyonuyla Samsunlu işadamlarıyla bir araya geldi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun TSO Meclis Başkanı Aydın Özvatan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Şahin'in de hazır bulunduğu organizasyonda, Terefe Haile Eggu ve Abdela Gultamo Nuri, ülkelerinde yabancı yatırımcılara sağlanan imkanları işadamlarıyla paylaştı.



Afrika'nın en hızlı büyüyen ekonomisi

Samsunlu iş adamlarını ülkelerine yatırım yapmaya ve işbirliğine davet eden Federal Demokratik Etiyopya Ankara Büyükelçiliği Ticari Ataşesi Terefe Haile Eggu, "Samsun potansiyeli yüksek bir il. Her konuda işbirliği yapabiliriz. Etiyopya, Afrika'nın doğu kıyısında bulunan 100 milyon nüfusa sahip bir ülke. Türkiye ile arasında stratejik bir konumu da var. Etiyopya aynı zamanda, uluslararası bir organizasyon merkezi durumundadır. Afrika'nın en hızlı büyüyen ekonomi olan ülkemiz aynı zamanda, yabancı yatırımcılara olağanüstü fırsatlar sunmaktadır. Ülkemize yapacağınız yatırımlar her iki tarafa da katmadeğer sağlayacaktır. Etiyopya, Çok Yönlü Yatırım Teminat Ajansı'na ev sahipliği yapmaktadır. Aralarında Türkiye'de dahil olmak üzere 30 ülkeyle iki taraflı yatırım teşvik koruma anlaşmalarını sonuçlandırmıştır" dedi.



Yolsuzluklara karşı sıfır tolerans

Ülkelerinde 300 adet yabancı yatırımcı firmanın bulunduğunu belirten Eggu, "Ülkemizde yatırım yapan yabancı yatırımcılar sermaye mallarını gümrüksüz sokabiliyor. Üretim yapacaklar kapasitelerini bir yere getirene katar bir ila dokuz yıl arası vergi tatili sağlayabiliyor. Hammadde ülkemizde yoksa vergi muafiyetiyle getirebiliyorsunuz. Devletimiz, yüzde 50 sermayenize destek veriyor. Devletimiz ayrıca, ihracat yaparken de ihracat kredisine destek sağlıyor. Özellikle mobilya, tekstil, tarımsal ürünler, tarımsal sanayi, ilaç sanayi, deri ve deri ürünleri sanayi, inşaat malzemeleri üretimi, kimyasal ve plastik üretim sanayi konularında ülkemize yatırım yapabilirsiniz. Türkiye özellikle inşaat konusunda önemli bir tecrübeye sahip. Bu konuda sizlerin tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. Ülkemize yatırım yaparsanız, rekabetçi yatırım teşvikleri, makro ekonomik istikrar, basit yatırım prosedürleri, bol, ucuz ve eğitimli iş gücü gibi birçok fırsattan yararlanabilirsiniz. Etiyopya ayrıca, Afrika'da güvenli ve emin bir ülke. Yolsuzluklarda sıfır tolerans garantisi. Ayrıca, aralarında Amerika da olmak üzere 19 ülkeye kota olmadan ihracat gerçekleştirebilirsiniz" diye konuştu.



Murzioğlu, Samsun hakkında bilgi verdi

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise kentin öne çıkan sektörleri ve ekonomik yapısı hakkında heyeti bilgilendirdi. Başkan Murzioğlu, "Türkiye son dönemde Etiyopya ile hem ihracatta hem de ithalatta ciddi ilişkiler içinde. İki ülke arasındaki ticaret giderek artıyor. Samsun camdan tekstile, metalden mobilyaya, bol ürün çeşidinin üretildiği bir şehir. Özellikle cerrahi aletler üretimi konusunda Türkiye'nin kümelenme merkezi konumunda. Samsun'dan ihracat yapabileceğiniz de birçok ürün var. Umarım bu ziyaretler, işbirliğimiz adına önemli kapılar açar. Biz de oda olarak işbirliğinin artırılmasına gereken desteği vereceğimizden hiç kuşkunuz olmasın" şeklinde konuştu.



Firma ziyaretlerinde bulundular

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin de bulunduğu ziyarette, Başkan Murzioğlu, Ticari Ataşe Terefe Haile Eggu ve Baş Müşavir Abdela Gultamo Nuri'ye anı takdiminde bulundu. Heyet daha sonra ise Samsun'da faaliyet gösteren bazı firmalara incelemede bulunarak bilgi aldı.

(SAM-SLH-Y)



02.05.2017 14:46:42 TSI

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