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Saruhanlı'ya 102 bin 283 metrekarelik kilit parke taşı döşendi



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MANİSA (İHA) - Manisa'nın 17 ilçesinde ayrım gözetmeksizin hizmetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi geride kalan 2016 yılında Saruhanlı ilçesinde 102 bin 283 metrekarelik kilit parke döşedi.

Saruhanlı'nın Adiloba Mahallesinden Tirkeş Mahallesine, Hacırahmanlı Mahallesinden Koldere Mahallesine kadar birçok mahallede kilit parke taşı döşemesi gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları kışın çamurdan, yazında tozdan kurtardı.

Şehrin hemen hemen her noktasında bir çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında Saruhanlı ilçesinin birçok noktasında gerçekleştirdiği kilit parke çalışması ile mahallerin görüntüsünü değiştirdi. Alt yapı çalışmasının ardından bozulan yollarda ve zaman içerisinde yıpranan yollarda kilit parke çalışması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi vatandaşları yıllardır özlem duyduğu hizmete kavuşturdu.



"Güle güle kullansınlar"

İlçede geride kalan 2016 yılı içerisinde 102 bin 283 metrekarelik kilit parke döşemesi gerçekleştirildiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Vatandaşlarımızın yıllardır beklediği hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda hizmette siyaset yapmaksızın Saruhanlı ilçemizde birçok mahallemizin önce alt yapısını yenileyerek ardından kilit parke döşemesi gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra zaman içerisinde yıpranan yollarda da kilit parke döşemesini yaparak vatandaşlarımızı tozdan ve çamurdan kurtardık. İlçe sakinlerimiz güle güle kullansınlar." dedi.

(SC-Y)



02.05.2017 14:47:44 TSI

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