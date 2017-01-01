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Yıldırım'da altyapı çalışmaları hız kazandı



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BURSA (İHA) - İlçeyi her alanda ideal şehir konumuna getirmek amacıyla altyapı çalışmalarına da hız veren Yıldırım Belediyesi, yeni imar yollarını Yıldırım'a kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi, cadde ve sokaklardaki altyapı çalışmalarının yanı sıra imar uygulamaları ile yol açma ve genişletme çalışmalarını da hızla sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yeni açılan yollar ulaşımı rahatlatırken, ilçenin gelişimine de önemli katkılar sağlıyor. Yapılan uygulamalar sayesinde 2016'da 9 bin 539 metre, 2017'nin ilk dört ayında ise 15 adet çalışma yapılarak 2 bin 457 metre toplamda ise 11 bin 996 metre yeni yol Yıldırım'a kazandırıldı. İlçedeki yeni yerleşim alanlarının artması ile birlikte yeni yolları da yapmaya devam ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Yıldırım, en hızlı büyüyen ilçelerden birisi olma özelliğine de sahip. Yeni yollar ve yatırımlarla birlikte şehrimizin hızlı kalkınmasını sağlıyoruz" dedi.

Kentsel dönüşümün tamamlayıcı unsurlarından biri olan ulaşım alanında da önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, "İlçemiz hızla büyürken aynı zamanda ihtiyaçlarda doğru orantılı olarak artmaya devam ediyor. Hizmet alanının genişlemesi ile birlikte vatandaşlarımızın talepleri de çoğalıyor. Vatandaşlarımızın kullanımına sunduğumuz kilometrelerce yollarla Yıldırım'ı ideal şehir konuma getiriyoruz" diye konuştu.

Altyapı çalışmalarının Yıldırım'ın geleceğini inşa etme yolunda doğrudan etki ettiğine dikkat çeken Başkan Edebali, "Planlı ve modern yapılaşmayı sağlam temellere oturtulmuş altyapı ile destekliyoruz. En ince ayrıntısına kadar titizlikle planladığımız projelerle geleceğe yatırım yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

(AÇ)



02.05.2017 14:47:48 TSI

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