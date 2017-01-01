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Malatya'da sağanak yağış etkili oldu



(Fotoğraflı)



Barış Türel

MALATYA (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, Malatya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken sürücüler ve yayalar yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yağışların 3 gün daha süreceği kaydedilerek, oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

(BT-SD-Y)



02.05.2017 14:47:48 TSI

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