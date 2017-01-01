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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Bin 128 adet Nutuk, çocuklarla buluşturuldu

02 Mayıs 2017 Salı, 14:39
Bin 128 adet Nutuk, çocuklarla buluşturuldu
Bin 128 adet Nutuk, çocuklarla buluşturuldu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Düş Bahçesi Çocukları Topluluğu yeni bir projeye imza atarak, bin 128 adet Nutuk'u çocuklarla buluşturdu.
Sosyal sorumluluk projelerine devam eden Düş Bahçesi Çocukları Topluluğu, yeni bir projeye daha imza attı. Düş Bahçesi Çocukları Topluluğu her sene 23 Nisan'da yüzlerce çocuğa oyuncak gibi çeşitli hediye dağıtırken, bu sene daha değişik bir projeye imza attı. "Her çocuk Nutuk okusun" projesi ile ilk ve orta öğretim öğrencileri için 2 değişik Nutuk kitabı tedarik edildi. 23 Nisan'da çocuklarla buluşturulmaya başlanan kitapların dağıtımı tamamlandı.
Proje hakkında açıklama yapan Düş Bahçesi Çocukları Topluluğu Kurucu Başkanı Hüseyin Özgören, "Bu sene 23 Nisan'da çocuklara farklı bir şeyler hediye etmek istedik. En iyi hediyenin kitap olduğuna karar verdik. Hangi kitabı dağıtacağız derken, Nutuk için karar kıldık ve ilk ve orta okullar için ayrı ayrı okul düzeyine uygun özel sadeleştirilmiş Nutuk Söylev armağan etmek için kitaplarımızı destekçilerimizin girişimiyle tedarik ettik. Bin 128 adet Nutuk Söylev kitabının 300 adetini 3 ayrı mahalle ve köy okuluna gönüllü öğretmenlerimiz aracılığıyla ulaştırdık. Geri kalan Nutukları da hava muhalefeti dolayısıyla bir hafta ertelenen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şenliği'nde stant açarak çocuklara ulaştırdık. Nutuk her çocuğun okuması gereken büyük bir eserdir ve bunun için biz Düş Bahçesi Çocukları Topluluğu olarak 'Her çocuk Nutuk okusun' diyerek bin 128 çocuğun da Nutuk okumasını sağladık. Tüm Düş Bahçesi Çocukları Topluluğu destekçilerine ve gönüllülerine emekleri ve katkıları için teşekkür ederim" dedi.
(MSY-HA-Y)

02.05.2017 14:47:53 TSI
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