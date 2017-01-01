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Tepebaşı'nın sağlık ve tarımı konuşuldu



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Tarım İlçe Müdürü Zekeriya Ar ve Tepebaşı Sağlık İlçe Müdürü Tevfik Duman, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan'ı ziyaret etti. Ziyarette Tepebaşı ilçesinin sağlık ve tarım durumu konuşuldu.

Ziyaret ile ilgili bilgi veren Buluşan, "Tepebaşı Tarım İlçe Müdürümüz ve Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürümüz köylerde programlar yaparak hem sağlık açısından hem tarımla ilgili çalışmalar yapıyor. Bunda kaymakam beyin köy toplantıları etkili oluyor. Tepebaşı Kaymakamlığımız köy köy geziyor. Bu programlarda köylerdeki insanların sağlık, ulaşım, tarım gibi birçok alandaki isteklerini dinliyor. Tarım İlçe Müdürümüz bizlerle çok iyi iletişim halinde. Beraber güzel çalışmalarımız var. Mevsimlik işçilerin gelmek üzere olduğu bir dönemdeyiz. O işçiler daha gelmeden sağlıkla ilgili olabilecek sorunları köylerdeki toplantılarda konuşuyor, bilgilendiriyor. Biz de bu ziyarette, mevsimlik tarım işçilerinin hem eğitim hem sağlık açısından neler yapılacak diye konuştuk. Biz de bu konuda fikir alışverişi yaptık" dedi.

(MY-HA-Y)



02.05.2017 14:49:08 TSI

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