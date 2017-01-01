02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Alternatif Sahne, 'Memleketinde Nazım' adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı

02 Mayıs 2017 Salı, 14:41
Alternatif Sahne, 'Memleketinde Nazım' adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı
Alternatif Sahne, 'Memleketinde Nazım' adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi, Nazım Hikmet'in şiirlerinden oyunlaştırılan "Memleketinde Nazım" adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.
Murat Başyazgan tarafından sergilenen Ethem Erten Kırk'ın yönetmenliğini yaptığı "Memleketinde Nazım" oyununda Nazım Hikmet'in onlarca şiiri tiyatro ile birleşti. Yaklaşık 40 dakika süren tiyatro gösterisi Süleymanpaşa seyircisinin beğenisini kazandı.

"Nazım Hikmet'in şiirlerini tekrar seyircilerle buluşturmak istiyorum"
Gecenin sonunda alkışlar eşliğinde sahneden inen Murat Başyazgan oyunu tekrar sergilemeyi planladığını dile getirirken, "Önümüzdeki günlerde Nazım Hikmet'in şiirlerini tekrar seyircilerle buluşturmak istiyorum. Bu yönde çalışmalarım devam ediyor. Beni yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Alternatif Sahne'nin Tekirdağ'a yeni bir soluk getirdiğini belirterek açıklamalarına devam eden Başyazgan, "Maalesef şehrimizde büyük bir sahne sıkıntısı var. Belediye Kültür Merkezi Yılmaz İçöz Sahnesinin yıkılmasının ardından sahne sıkıntımız daha da büyüdü. Bu sorunu Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi ile aşmamızı sağlayan Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinat'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
(YG-MK-Y)

02.05.2017 14:49:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tekirdağ'da üzerine demir kapı devrilen çocuk öldü
YEREL

TEKİRDAĞ'DA ÜZERİNE DEMİR KAPI DEVRİLEN ÇOCUK ÖLDÜ

Başkan Albayrak sabah mesaisine TESKİ'de başladı
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK SABAH MESAİSİNE TESKİ'DE BAŞLADI
Kilidini kırarak gizlendikleri tır dorsesinde yakalandılar
YEREL

KİLİDİNİ KIRARAK GİZLENDİKLERİ TIR DORSESİNDE YAKALANDILAR
Balıkçıların &quot;ağ mesaisi&quot; başladı
YEREL

BALIKÇILARIN "AĞ MESAİSİ" BAŞLADI
Çorlu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
YEREL

ÇORLU'DA 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLANDI

Çorlu'da 1 Mayıs kutlaması
YEREL

ÇORLU'DA 1 MAYIS KUTLAMASI
Plankton çoğaldı Marmara Denizi turuncuya büründü
YEREL

PLANKTON ÇOĞALDI MARMARA DENİZİ TURUNCUYA BÜRÜNDÜ
Çerkezköy'ün ihtiyar delikanlıları İstanbul Yarı Maratonuna katıldı
YEREL

ÇERKEZKÖY'ÜN İHTİYAR DELİKANLILARI İSTANBUL YARI MARATONUNA KATILDI
Tekirdağ’da trafik kazası : 4 yaralı
YEREL

TEKİRDAĞ’DA TRAFİK KAZASI : 4 YARALI
Çerkeslerden Çerkezköy'e kalıcı eser
YEREL

ÇERKESLERDEN ÇERKEZKÖY'E KALICI ESER
Tekirdağ'da Mera ıslah çalışmaları
YEREL

TEKİRDAĞ'DA MERA ISLAH ÇALIŞMALARI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı