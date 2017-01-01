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Alternatif Sahne, 'Memleketinde Nazım' adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi, Nazım Hikmet'in şiirlerinden oyunlaştırılan "Memleketinde Nazım" adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Murat Başyazgan tarafından sergilenen Ethem Erten Kırk'ın yönetmenliğini yaptığı "Memleketinde Nazım" oyununda Nazım Hikmet'in onlarca şiiri tiyatro ile birleşti. Yaklaşık 40 dakika süren tiyatro gösterisi Süleymanpaşa seyircisinin beğenisini kazandı.



"Nazım Hikmet'in şiirlerini tekrar seyircilerle buluşturmak istiyorum"

Gecenin sonunda alkışlar eşliğinde sahneden inen Murat Başyazgan oyunu tekrar sergilemeyi planladığını dile getirirken, "Önümüzdeki günlerde Nazım Hikmet'in şiirlerini tekrar seyircilerle buluşturmak istiyorum. Bu yönde çalışmalarım devam ediyor. Beni yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Alternatif Sahne'nin Tekirdağ'a yeni bir soluk getirdiğini belirterek açıklamalarına devam eden Başyazgan, "Maalesef şehrimizde büyük bir sahne sıkıntısı var. Belediye Kültür Merkezi Yılmaz İçöz Sahnesinin yıkılmasının ardından sahne sıkıntımız daha da büyüdü. Bu sorunu Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi ile aşmamızı sağlayan Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinat'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

(YG-MK-Y)



02.05.2017 14:49:29 TSI

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