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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Elazığ'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

02 Mayıs 2017 Salı, 14:42
Elazığ'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
Elazığ'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

(Fotoğraflı)

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da jandarma ekipleri 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Diyarbakır yolu üzerinde Maden ilçesi Gezin köyü yakınlarında uygulama yaptı. Yapılan uygulamada peş peşe giden iki şüpheli araç ekipler tarafından durduruldu. Araçlarda arama yapan jandarma ekipleri 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirdi. Araçta bulunan 4 şüpheli kaçak sigara ile ilgili gözaltına alındı.
Olayla ile ilgili soruşturma sürüyor.
(HİV-Y)

02.05.2017 14:50:50 TSI
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