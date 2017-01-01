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Emlak vergilerinde son güne kalmayın uyarısı



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MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesinde Emlak ve Çevre Temizlik vergilerinin 2017 yılı ilk taksitlerinin tahsilatları başladı. 2017 yılı vergilerinin ilk taksit ödemelerinde son günün 31 Mayıs olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, vatandaşların ödemelerini Şehzadeler Belediyesi veznelerinden ve online olarak e-belediye sistemi üzerinden rahatlıkla yapabileceklerini belirtti.

Şehzadeler Belediyesi, 2017 yılı Emlak ve Çevre Temizlik vergilerinin tahsilatlarına başladı. Vergi ödemelerinde son günün 31 Mayıs tarihi olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak 2017 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ilk taksitlerinde tahsilat işlemlerine başladık. Vatandaşlarımız vergilerini belediyemize gelerek veznelerimizden nakit ve ya kredi kartları ile ödeme yapabileceklerdir. Ayrıca belediyemize gelme fırsatı olmayan vatandaşlarımız da ödemelerini www.sehzadeler.bel.tr web adresi üzerinde ki e-belediye sistem üzerinden online olarak yapabileceklerdir. Vatandaşlarımızın vergi ödemeleri noktasında cezalı duruma düşmemeleri açısından Şehzadeler Belediyesi olarak yoğun bir mesai içerisinde olacağız. Vatandaşlarımızın da yoğunluk oluşmaması adına ödemelerini son günlere bırakmamaları gerekmektedir" dedi.

(SC-Y)



02.05.2017 14:51:39 TSI

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