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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbakır'da Atletizm Festivali düzenlendi

02 Mayıs 2017 Salı, 14:44
Diyarbakır'da Atletizm Festivali düzenlendi
Diyarbakır'da Atletizm Festivali düzenlendi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF), Turkcell ile birlikte 30 Nisan'da düzenlediği Atletizm Festivali Diyarbakır etabı tamamlandı.
Seyrantepe Spor Tesislerinde gerçekleşen müsabakalarda, küçük kızlar ve erkekler kategorisine 5 ilden 336 sporcu katıldı. 25 kız ve 32 erkek takımının yer aldığı müsabakalarda sporcular, yüksek atlama, uzun atlama, fırlatma topu, bin metre, 80 metre ve 5 x 80 metre yarışmalarında ter döktü. Zevkli ve çekişmeli geçen yarışların sonunda dereceye giren takımlar 17 Haziran'da Isparta'da yapılacak olan final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, yarışmaların sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi. Demir, "Turkcell Küçükler Festivali'nde Diyarbakır etabı müsabakalarımızı sorunsuz bir şekilde tamamladık. Sporcularımız çok iyi yarışlar çıkardı. Yarışmalarda başarılı olan takımlara 17 Haziran tarihinde Isparta ilinde yapılacak olan final müsabakalarında başarılar diliyorum" dedi.
(İHA-MP-Y)

02.05.2017 14:53:09 TSI
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