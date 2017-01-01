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Satranç turnuvasında Yıldırım rüzgarı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ve 39 şehirden 315 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Açık Satranç Turnuvası sona erdi.

Spora ve sporcuya verdiği destekle adından söz ettiren Yıldırım Belediyesi, ulusal organizasyonların bir yenisine daha ev sahipliği yaptı. Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü tarafından üç kategoride düzenlenen satranç turnuvasında 315 sporcusu birincilik için kıyasıya mücadele etti. Yıldırım Belediyesi Yunus Emre Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda A kategorisinde 1'inci İlkay Koç, 2'nci Serkan Yeke, 3'üncü AskarRzayev, B kategorisinde 1'inci Umut Güler, 2'nci Okan İzi, 3'üncü Sibel Doğan, C kategorisinde ise 1'inci Salih Alkın Yaşa, 2'nci Burak Alp Mutlu, 3'üncü Mustafa Erkan Demir oldu.

Yıldırım Belediyesporlu sporcular Fatma Övgüm İnce ise C kategorisi en iyi 2'nci bayan ve 9 yaş kategorisinde 3'üncülüğü elde ederken Safiye Öykü İnce ise A kategorisinde en iyi bayan sporcu oldu. Başarılı sporculara turnuvanın ardından kupa ve madalyaları takdim edildi.

(AÇ)



02.05.2017 14:53:23 TSI

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