Bilecik 2. Amatör Lig'de Gökpınar Spor ve Bozüyük İçköy Spor liderliğe yükseldi
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik 2. Amatör Lig 4'üncü hafta müsabakaları A ve B gruplarında oynanan 6 maçla sonuçlanırken, müsabakalarda 31 gol atıldı.
Bilecik 2. Amatör Lig 4'üncü hafta müsabakaları A ve B gruplarında oynanan 6 maçla sonuçlanırken, Gökpınar Spor A grubunda, Bozüyük İçköy Spor ise B grubunda liderliğe yükseldi. Bilecik grubu diye adlandırılan A grubunda iki namağlup takım Küplü Spor ve Gökpınar Spor Bilecik Edebali Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı 1-0'lık skorla kazanan Gökpınar Spor 4'de 4 yaparak 12 puanla liderliğe yükseldi. Gruptaki diğer maçlar ise Yeniköy Spor-Çaltı Spor 2-2, Kınık Spor -Küre Spor 3-5 sonuçlandı.
Bozüyük grubu diye adlandırılan B grubunun lideri Bozüyük İçköy Spor, Kandilli Spor karşısında maçı 12-0'lık skorla kazandı. Bozüyük İçköy Spor 4'üncü haftada puanını 9'a çıkararak liderliğe yükseldi. Grupta diğer maçlarda 4 Eylül Spor - Cihangazi Spor 3-1, Karaköy Spor-Dodurga Spor 1-1'lık skorlarla sonuçlandı.
Bilecik 2. Amatör Lig 5'inci haftasında A grubunda Küre Spor-Küplü Spor, Gökpınar Spor-Yeniköy Spor, Çaltı Spor-Kınık Spor karşı karşıya gelecek. B grubunda ise Dodurgaspor-4 Eylül Spor, Bozüyük İçköy Spor-Karaköy Spor, Cihangazi Spor-Kandilli Spor karşı karşıya gelecek.
(CKT-HA-Y)
02.05.2017 14:53:45 TSI
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