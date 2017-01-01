YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilecik 2. Amatör Lig'de Gökpınar Spor ve Bozüyük İçköy Spor liderliğe yükseldi

Bilecik 2. Amatör Lig'de Gökpınar Spor ve Bozüyük İçköy Spor liderliğe yükseldi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik 2. Amatör Lig 4'üncü hafta müsabakaları A ve B gruplarında oynanan 6 maçla sonuçlanırken, müsabakalarda 31 gol atıldı.

Bilecik 2. Amatör Lig 4'üncü hafta müsabakaları A ve B gruplarında oynanan 6 maçla sonuçlanırken, Gökpınar Spor A grubunda, Bozüyük İçköy Spor ise B grubunda liderliğe yükseldi. Bilecik grubu diye adlandırılan A grubunda iki namağlup takım Küplü Spor ve Gökpınar Spor Bilecik Edebali Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı 1-0'lık skorla kazanan Gökpınar Spor 4'de 4 yaparak 12 puanla liderliğe yükseldi. Gruptaki diğer maçlar ise Yeniköy Spor-Çaltı Spor 2-2, Kınık Spor -Küre Spor 3-5 sonuçlandı.

Bozüyük grubu diye adlandırılan B grubunun lideri Bozüyük İçköy Spor, Kandilli Spor karşısında maçı 12-0'lık skorla kazandı. Bozüyük İçköy Spor 4'üncü haftada puanını 9'a çıkararak liderliğe yükseldi. Grupta diğer maçlarda 4 Eylül Spor - Cihangazi Spor 3-1, Karaköy Spor-Dodurga Spor 1-1'lık skorlarla sonuçlandı.

Bilecik 2. Amatör Lig 5'inci haftasında A grubunda Küre Spor-Küplü Spor, Gökpınar Spor-Yeniköy Spor, Çaltı Spor-Kınık Spor karşı karşıya gelecek. B grubunda ise Dodurgaspor-4 Eylül Spor, Bozüyük İçköy Spor-Karaköy Spor, Cihangazi Spor-Kandilli Spor karşı karşıya gelecek.

(CKT-HA-Y)



02.05.2017 14:53:45 TSI

NNNN

