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Alaşehirli bal üreticisine ana arı desteği



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MANİSA (İHA) - Arıcılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve kaliteli bal üretimini arttırmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir'de üreticilere ana arı desteğinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarımsal hizmetler anlamında çiftçilere ve üreticilere yönelik destekleri ana arı dağıtımı ile devam ediyor. Bu kapsamda yıl içerisinde il genelinde toplamda 550 arı üreticisine 4 bin adet ana arı dağıtımı yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir'de de 10 üreticinin yüzünü güldürdü. Üreticinin her zaman yanında olduklarını vurgulan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu, "Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları ile bal üreticilerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Alaşehir'de 10 üreticimize toplamda 100 adet ana arı dağıtımında bulunduk. Manisa'da il genelinde tarım ve hayvancılığın desteklenerek, üreticilerimizin gelir seviyelerini artırmak amacıyla da projelerimize devam edeceğiz" dedi.

Alaşehirli üreticiler de kendilerine sağlanan destek nedeniyle memnuniyetini paylaşarak Başkan Ergün'e teşekkür etti.

(SC-Y)



02.05.2017 14:54:27 TSI

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