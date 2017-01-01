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Diyarbekirspor'da doğum günü kutlaması



DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 3. Lig Play Off yarı final ilk maçında Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Diyarbekirspor'da moraller yerinde.

Seyrantepe Spor Tesislerinde zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren Diyarbekirspor'da sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Diyarbekirspor'da takımın tecrübeli futbolcularından Mehmet Özdıraz için doğum günü kutlaması yapıldı. Neşeli bir ortamda gerçekleşen kutlamada takım arkadaşları tarafından Mehmet Özdıraz'a yumurta ve un banyosu yapıldı. Önce neye uğradığını şaşıran Mehmet, daha sonra takım arkadaşlarına ve kulüp çalışanlarına bu jest için teşekkür etti.

(İHA-MP-Y)



02.05.2017 14:54:46 TSI

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