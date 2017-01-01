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Denizlili Batuhan Romanya'dan madalya ile döndü

02 Mayıs 2017 Salı, 14:46
Denizlili Batuhan Romanya'dan madalya ile döndü
Denizlili Batuhan Romanya'dan madalya ile döndü

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Romanya'da düzenlenen Dünya Okullararası Satranç Şampiyonası'nda Denizlili sporcu Batuhan Özen, Dünya Üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
Romanya'nın Yaş kentinde 21 Nisan - 01 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 41 ülkeden 576 sporcunun yarıştığı Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda, Denizlili sporcu Batuhan Özen bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
17 Yaş Genel Kategori'de yarışan Batuhanla birlikte Efe Hakan Öztürk (11 Yaş Genel) ve Enes Tanrıverdi (13 Yaş Genel) altın, Elif Keskin (11 Yaş Kızlar) ise bronz madalya almaya hak kazandı.
Dünya üçüncüsü olarak bronz madalya ile yurda dönen Denizlili Batuhan'ı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu arayarak kutladı.
Başarının tesadüf olmadığını belirten İbanoğlu, genç sporcunun çok çalışarak Denizli'nin gururu olduğunu, bu başarıda emeği olan başta Batuhan'ın ailesi, okul yöneticileri ve Federasyon Temsilcisi Ayşegül Akdeniz'e teşekkür etti.
ODTÜ Geliştirme Vakfı öğrencisi olan Batuhan Özen, Ocak ayında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştı.
(İHA-Y)

02.05.2017 14:55:19 TSI
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